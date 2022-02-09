Son dakika... Vize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı

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TRT Haber'den Büşra Çelik'in haberine göre kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu dolandırıcı Türk polisinden kaçamadı. Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin 6 aylık çalışmasının ardından, işbirlikçisiyle beraber yakalandı.

İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi, Avrupa Birliği ülkeleri için vize danışmanlık hizmeti veren şirketi hedef aldı. O şirketin internet sitesinin neredeyse bire bir aynısı olan 6 farklı site kurdu. Ancak telefon numarası ve banka hesapları farklıydı.

YÜZ BİNLERCE LİRA ÇALINDI

Dolandırıcılar bu süreçte, vize randevusu almak için telefon edenlerden ön ödeme istedi. Bu yolla birçok kişiden yüz binlerce lira alındı. Müşterilere de ileri tarihler için randevular verildi. Adres olarak ise sistemi kopyalanan vize danışmanlık şirketi verildi.

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SORUŞTURMA 6 AY SÜRDÜ

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 6 aylık soruşturmanın ardından, dolandırıcılığın arkasında Özbekistan tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rustam K. olduğunu belirledi. Şüpheli hakkında Türkiye'de de 40'ın üzerinde arama kararı olduğu anlaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Rustam K ve beraberindeki 3 kişi yakalandı. Sorguların ardından Rustam K. ve bir şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.