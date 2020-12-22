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Ayhan AYDEMİR/ YAKAKENT (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Veterineri 5 yerinden bıçaklayıp aracının lastiklerini kesti!

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Son dakika... Veterineri 5 yerinden bıçaklayıp aracının lastiklerini kesti!
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Samsun'un Yakakent ilçesinde Ferdi Y., cipinin lastiklerini kestiği veteriner hekim Ercan Candan’ı, 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan yakalanırken, hastanede kendisine saldıran kişinin ismini söyledikten sonra bayılan Candan da tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Y., Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Ercan Candan’a ait cipin lastiklerini kesti. Ferdi Y., daha sonra aracının yanına gelen Ercan Candan'ı da 5 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Candan, Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Candan, sağlık çalışanlarına kendisini bıçaklayan kişinin ismini söyledikten sonra bayıldı. Ercan Candan daha sonra Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ferdi Y. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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