Son dakika: Yunanistan'daki Amerikan üsleri... Erdoğan: 'Rusya'ya karşı kuruldu' diyorlar, bunu yemezler!

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Venezuela ile yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Venezuela ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarımızdandır. Venezuela'nın 15 Temmuz'un ardından ilk destek veren ülkelerden biriydi. Biz de zor zamanlarda yanlarında olduk. Venezuela'nın maruz kaldığı kuşatmada sayın cumhurbaşkanının cesur tavrının önemi vardır.

* Sayın Maduro'nun Filistin konusundaki duruşu takdire şayandır. Maduro'nun bu ziyareti iş birliğimize önem kazandırdı. İş birliğimiz daha ileri taşıma irademizi ifade ettik. Sağlık tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda iş alanı potansiyeli bulunuyor.

TİCARETTE HEDEF 3 MİLYAR DOLAR

* Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara ulaşacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz 3 milyar dolara çıkarmaktır.

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* Türkiye Maarif vakfımızın Karakas'taki 3.okulunun açılışı gerçekleştirildi. Venezuela ile kalkınma iş birliğine önem veriyoruz. THY İstanbul Karakas hattında haftada 7 sefer düzenleyerek köprü vazifesi görmektedir.

ERDOĞAN TEMMUZDA VENEZUELA'YA GİDECEK



* İkili ilişkilerin yanı sıra güncel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Venezuela'ya karşı yaptırımlara karşı olduğumuz ifade ettim. Türkiye olarak bundan sonra da dost ülkenin yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içerisinde iade ziyareti gerçekleştireceğiz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO VETOSU



* Bu konuyla ilgili yanıtlarımız çok verdim. İsveç Finlandiya heyetleri geldi, görüşmeler yapıldı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı ülke konumunda. Parlamento içinde teröristler var. Caddelerinde terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, polisin güvencesinde yaptıkları sürece, devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece, bunlara buyurun diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Benzer yapılanma içerisindedir. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan Fransa ile yaşadıklarımızı, şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz.

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YUNANİSTAN'DAKİ AMERİKAN ÜSLERİ TEPKİSİ

* Yunanisyan NATO'ya tekrar girdi, 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kurulu. Bunlar 'Rusya'ya karşı kurulu' diyorlar. Bunu yemezler. 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri silah desteği, uçak veriyorlar. Amerika'nın aynı şekilde desteği var. Kime karşı? Benimle yaptığı görüşmede aramıza başkalarını sokmayalım demesine rağmen, görüşmemizde 2 hafta sonra Amerika'da senatoda yaptığı açıklamalarla görüşme yapmamış gibi Türkiye aleyhine konuşmalar yaptı. Sonra Davos'ta benzer şeyleri yaptı. Biz şahsiyet yoksunu siyasete evet demiyoruz.



"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun konuşması ise şöyle:



* Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bütüncül bir özet yaptı. Ben sadece şükranlarımı ekleyebilirim. Çünkü en zor anlarda pandemi zamanında Türkiye her zaman yanımızdaydı. Ekonomik istikrarımıza doğru yürümeye başladık. Venezuela yeniden doğuyor. Artık sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm yatırımcılara diyorum. Gelsinler. Turizm, petrol, gaz, altın için Türk yatırımcıları gelsin. Ben size bütün garantileri veriyorum. İki ülke arasındaki uçuşlar bekliyoruz ki artacak.



* Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden. 700 yıldır kimliği olan bir ülke. Diplomatik alanda büyük bir tesir alanı var. Yeni dünya için bir potansiyel. Dünya için barışın tesisini istiyoruz. Bu anlamda Türkiye bizim için örnek teşkil ediyor. Venezuela artık kendini toparlamaya başlıyor. Tüm ülkenin vücudu işkenceye maruz kaldı. Ama artık vücut şaha kalkıyor. Biz petrol olarak ilk rezerviz. Gaz olarak 4.sıra rezervimiz. Dünyadaki 2.sıraya yükseliriz gaz rezervinde. Artık su üretebileceğiz. Farklı bir dünya için savaşma gücümüz var. İş birliğimiz barış iş birliğidir.