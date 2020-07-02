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AA - DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Son dakika... Van'dan acı haber! Melek'in cansız bedeni bulundu

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Son dakika... Van'dan acı haber! Melek'in cansız bedeni bulundu
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Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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