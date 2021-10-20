Son dakika: Van'da peş peşe korkutan depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05'te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.

Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Tuşba merkezli ilk depremi 3.8, ikinci depremi ise 4.3 olarak açıkladı. Her iki depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu.