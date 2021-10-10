Son dakika: Van'da peş peşe depremler

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğündeki deprem kaydedeldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde olan depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.4 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünü Tuşba'nın Mollakasım mevkisi ile 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Arısu Mahallesi olduğunu duyurdu.