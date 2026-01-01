×
Son dakika... Van'da iki mahalleye çığ düştü: 1 kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

#Van#Çığ#Çığ Düşmesi
Van'ın Çatak ilçesinde iki mahalleye çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 22 ev ise boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çığın altında kalan Gülnaz Bitik isimli kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı. İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan kadın, evinin bahçesindeyken düşen çığ altında kaldı. Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokak'taki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYIP KADIN KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı kurtarılan Gülnaz Bitik (61), ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın burada müşahede altına alındı. Müdahalenin sürdüğü bildirildi.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine bazı evlerin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI

105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

