Son dakika... Van'da ibretlik görüntüler! Çığlık çığlığa kendini yerlere attı

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Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi.

Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.