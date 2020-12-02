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Orhan AŞAN/ VAN (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Van'da ibretlik görüntüler! Çığlık çığlığa kendini yerlere attı

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Son dakika... Van'da ibretlik görüntüler! Çığlık çığlığa kendini yerlere attı
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Van'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan genç kadınla ilgili polis ekiplerinin bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtilirken, uyarı ve işlemlere rağmen yine aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.

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  • Çığlık çığlığa kendini yerlere attı Vanda ibretlik görüntüler...
  • Çığlık çığlığa kendini yerlere attı Vanda ibretlik görüntüler...
  • Çığlık çığlığa kendini yerlere attı Vanda ibretlik görüntüler...
  • Çığlık çığlığa kendini yerlere attı Vanda ibretlik görüntüler...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi.

Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.

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