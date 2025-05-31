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Son dakika... Van'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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#Van#Çaldıran#Trafik Kazası
Son dakika... Vanda feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 12:17

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıddık Arslan'ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk'ün kullandığı 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Son dakika... Vanda feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre her 2 araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Vanda feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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#Van#Çaldıran#Trafik Kazası

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