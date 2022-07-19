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Son dakika... Van'da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

#Van#Eren Abluka-22 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... Vanda Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Van’da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu başlatıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde Eren Abluka- 22 (Van-Kato-Karataş çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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#Van#Eren Abluka-22 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı

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