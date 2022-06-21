Son dakika... Van'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

AFAD, merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 10.47 kilometre olarak duyuruldu.
AFAD, "Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 21.06.2022, 10:10:57 TSİ
Enlem : 39.0260 N
Boylam : 43.6543 E
Derinlik : 10.47 km
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