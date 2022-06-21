Son dakika... Van'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

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AFAD, merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 10.47 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD, "Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.