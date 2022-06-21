Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Van'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

#Deprem#Van#Son Depremler

AFAD'ın son dakika bilgisine göre saat 10.10'da merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

AFAD, merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 10.47 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD, "Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Van#Son Depremler

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe