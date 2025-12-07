Son dakika... Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:17'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

OLMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.