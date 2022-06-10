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Van'da peş peşe depremler

#Van#Tuşba#Deprem
Vanda peş peşe depremler

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.4 ve 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.02'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,95 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem sonrası alınan ilk bilgilere göre, can ve mal kaybının olmadığı bildirilmiş olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

İlk depremin ardından saat 09:07'de yine merkez üssü Tuşba olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 16.45 km...

 

 

 

 

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#Van#Tuşba#Deprem

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