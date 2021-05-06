Son dakika... Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11:23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğinin 7 km olduğunu belirtti. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hissedenler dışarı çıkarak bir süre bekledi.
Dün gecede Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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