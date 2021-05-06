Son dakika... Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11:23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğinin 7 km olduğunu belirtti. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hissedenler dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Dün gecede Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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