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Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2021
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 08.03.2021, 10:00:45 TSİ
Enlem : 38.8570 N
Boylam : 43.5501 E
Derinlik : 19.60 km
Detay : https://t.co/Mu6LWgZ4eY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi