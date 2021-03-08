MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da 3.7 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi