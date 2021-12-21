Son dakika... Van ve Karabük'te okullara kar tatili

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Dikkat: Sıcaklık daha da düşüyor... Sağanak ve kar uyarısıDikkat: Sıcaklık daha da düşüyor... Sağanak ve kar uyarısı#Meteoroloji
Erdoğanın açıklamalarının ardından dövizde sert düşüşErdoğan'ın açıklamalarının ardından dövizde sert düşüş#DOLAR
TLye büyük destek kararıTL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Kılıçdaroğlu TÜSİAD’a ‘Susun’ mu dediKılıçdaroğlu TÜSİAD’a ‘Susun’ mu dedi?#Kılıçdaroğlu
Fransa bu iddia ile çalkalanıyor... Ve harekete geçtiFransa bu iddia ile çalkalanıyor... Ve harekete geçti#Fransa
Güntekin Onay: Ne yazık ki inandırıcı gelmiyor...Güntekin Onay: 'Ne yazık ki inandırıcı gelmiyor...'#Fenerbahçe
DSÖden flaş Omicron paylaşımı... Umutla beklenen tarihi açıkladıDSÖ'den flaş Omicron paylaşımı... Umutla beklenen tarihi açıkladı#Omicron
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor İşte vergi ve harçlarda yeni tarifelerMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte vergi ve harçlarda yeni tarifeler#Vergi
Ece Ronaydan bebek müjdesi: 2.5 aylık hamileyimEce Ronay'dan bebek müjdesi: 2.5 aylık hamileyim!#Ece Ronay
Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazıBirazcık efendi ol bırak elinden şu sazı#Muharrem Sarıkaya
Begüm Akkaya ile Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyorBegüm Akkaya ile Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor?#Begüm Akkaya
35 yaşında tarihi zafer Resmen bomba etkisi yarattı35 yaşında tarihi zafer! Resmen bomba etkisi yarattı#Gabriel Boric
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Van ve Karabük'te okullara kar tatili

#Van#Karabük#Başkale
Son dakika... Van ve Karabükte okullara kar tatili

Van'ın Başkale, Bahçesaray, Çatak ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Haberin Devamı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Başkale, Bahçesaray, Çatak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi.

SAFRANBOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Sabaha karşı başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası Safranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Sali günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygin egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu’da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır" ifadesinde bulunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Karabük#Başkale

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan