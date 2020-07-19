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GeriGündem Son dakika... Van Gölü'nde batan tekneden 3 acı haber daha! Sayı 59'a yükseldi
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AA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Son dakika... Van Gölü'nde batan tekneden 3 acı haber daha! Sayı 59'a yükseldi

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Son dakika... Van Gölü'nde batan tekneden 3 acı haber daha! Sayı 59'a yükseldi
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Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 59'a ulaştı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Gün içinde 2 kişinin cesedine ulaşan ekipler, devam eden çalışmalarda 3 cesedi daha çıkarttı.  Böylece ulaşılan ceset sayısı 59'a yükseldi.  Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

 

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