Son dakika: Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince alındı. Zeydan’ın yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

VALİ BALCI BELEDİYEYE GELDİ

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

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Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Balcı, makama geçerek göreve başladı.

Polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.

127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen duruşmada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası belediye binası önüne gelerek eylem yapan partililerden dağılmalarını istedi. Ancak grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan 127 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



