Son dakika... Valiliklerden peş peşe yeni duyurular geldi! Bu illerde okullar yarın da tatil edildi

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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

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BİLECİK

Bilecik'te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Erin, yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini belirterek "Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi ve özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" dedi.

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ADIYAMAN

Adıyaman'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeni ile il merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitim öğretime 1 günlük ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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SİNOP

Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili ilan edildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

BİTLİS

Bitlis genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE

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Düzce’de dün başlayan etkisini sürdüren gün boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

RİZE

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır" dedi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde buzlanma ve don tehlikesine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü yüz yüze eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20 Ocak 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.

BOLU

Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

KONYA

Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

KARAMAN

Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.