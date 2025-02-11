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Son dakika: Valilikler tek tek açıkladı: İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler

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#Kar Tatili#Eğitim#Kar
Son dakika: Valilikler tek tek açıkladı: İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 13:48

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırarak sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok şehir ve ilçede eğitime 1 günlük ara verildi. İşte tatil olan il ve ilçeler...

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ÇORUM

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.



KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

Atakum ilçesi Sarayköy ilk ve ortaokulu ile Özeren ilk ve ortaokulunda 11 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Bayburt’un yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Demirözü ilçesinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

 

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Şubat'ta ara verildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineÇORUM
timelineKAHRAMANMARAŞ
timelineSAMSUN
timelineBAYBURT
timelineERZİNCAN
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#Kar Tatili#Eğitim#Kar

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