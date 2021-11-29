Son dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın için ara verildi

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İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle;

* Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

* Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.