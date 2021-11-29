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Son dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın için ara verildi

#Okul#Yüz Yüze Eğitim#İstanbul

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatı olumsuz etkileyen Lodos nedeniyle İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Valilik akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşama kadar devam edeceğini belirtmişti.

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İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle;

* Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

* Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

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#Okul#Yüz Yüze Eğitim#İstanbul

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