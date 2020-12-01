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Haber Giriş: 01.12.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması

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Son dakika... Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması
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Son dakika haberi.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

 

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