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Son dakika... Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması
Son dakika haberi.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
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