Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yarıyıl tatili erken başlıyor

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın normal eğitim ve ikili eğitim yapan okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı.
Buna göre;
* Normal okullar saat 10.00'da,
* İkili eğitim yapan okullarda ise sabahçılar 10.00'dan, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2022
✅Normal eğitim yapan okullarımızda
⏰ 10.00
✅İkili eğitim yapan okullarımızda;
⏰Sabahçılar 10.00
⏰Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin💐