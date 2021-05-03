MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Vali Yelikaya İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını duyurdu
GeriGündem Son dakika: Vali Yelikaya İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Vali Yelikaya İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Vali Yelikaya İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını duyurdu

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da toplam 3.835.925 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43’e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82’ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51’e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'dan alınan bilgilere göre ülke genelinde yapılan aşı sayısı 23 milyon 465 bini aştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi