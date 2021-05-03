Son dakika: Vali Yelikaya İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını duyurdu
Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da toplam 3.835.925 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43’e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82’ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51’e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'dan alınan bilgilere göre ülke genelinde yapılan aşı sayısı 23 milyon 465 bini aştı.
#İstanbul’umuzda toplam— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2021
3.835.925 doz aşı yapıldı.
📍65 yaş üstü büyüklerimizin;
1. doz aşılanma oranı %81.75’e
2. doz aşılanma oranı %73.43’e
📍60-64 yaş
1. doz aşılanma oranı %71,82’ye
📍55-59 yaş
1. doz aşılanma oranı %48,51’e ulaştı.
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/1970TXdVFj
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