Son dakika... Vaka artışı durmayan Erzincan'da çok sayıda yeni koronavirüs tedbirleri devrede!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Erzincan'da, tedbirlerin alınmasına yönelik İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki bulanan kentte, yeni tedbirlerin alınmasına yönelik toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Toplantının ardından Erzincan'da çok sayıda yeni tedbir kararı alındı. Yeni kararlara göre; Kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişi içeri alınacak. Bunun yanı sıra tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları Ramazan bayramının sonuna kadar kapatıldı.

TEDBİRLERE UYMAYANLAR KAMERALARLA TESPİT EDİLECEK

Erzincan'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen vatandaşlar, sahadaki polis ekiplerince uyarılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki bulanan kentte, salgının yayılımını engellemek için bir dizi yeni tedbirlerin hayata geçirildiği aktarıldı.

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Merkezini ziyaret eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 salgını ile mücadelede denetimlerin daha da yoğunlaştırılarak devam edeceğini belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde sadece ekiplerin değil, KGYS kameralarıyla da denetimlerin yapılacağını ifade eden Makas, maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşların kameralar yardımıyla tespit edilerek gerekli cezai işlemin uygulanacağını söyledi.

Makas, alınan önlemlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu, Kovid-19 salgınından en kısa zamanda kurtulmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Esnafın gelen her müşteriye kesinlikle HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiğine dikkati çeken Makas, ziyaret ettiği her işletme sahiplerine uyarıda bulundu.

İşte Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklama:

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereği, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında 19.04.2021 tarihinde toplanarak koronavirüsle mücadele kapsamında aşağıdaki kararları almıştır.

İŞTE ALINAN TÜM YENİ TEDBİR KARARLARI

1.14.04.2021 tarihli ve 04-04 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1(bir) kişinin içeriye kabul edilmesine,

2.Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14:00’dan iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine,

3.Ramazan Bayramı sonuna kadar Cami Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanmasına, cenaze namazlarının diğer camilerimizde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesine, İl Müftülüğünce bu hususlarda tüm tedbirlerin alınmasına,

4.İlimiz genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları vb. tüm yerlerin Ramazan bayramı sonuna kadar kapatılmasına ve uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilerek kullanımın engellemesine,

5.Erzincan Belediye Başkanlığınca işlek cadde, sokaklar, camiler vb. kalabalık yerlerde gerekli planlama yapılarak dezenfeksiyon çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmesine,

6.Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (19-23 Nisan 2021 )tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine,

7.Salgınla mücadelede en etkin yöntemin temizlik, maske ve mesafe kuralları olduğu göz önüne alınarak, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ev ziyaretlerinin yapılmaması hususlarında anonsların cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetleri/ belediye araçlarından gün içerisinde sürekli yapılmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72 . maddeleri uyarınca Meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VAKA ARTIŞI HIZ KESMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka tablosunu açıkladı. Doğu'da en fazla artış Erzincan, Erzurum ve Kars'ta görülürken geçen hafta düşüş görülen Ardahan'da ise vaka sayısı yeniden yükseldi. 3-9 Nisan tablosunda vaka oranı yüz binde 466,66 olan Erzincan'da bu hafta sayı 593,35'e yükseldi.

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