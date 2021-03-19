Son dakika: Uzmanlardan çok önemli uyarı! 'Sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız'

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hava sıcaklıkları artacak. Pazartesi gününden itibaren ise

tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'ye göre, çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

UZMANLARDAN METEOROLOJİK UYARI!

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr.Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşırı yağışlara dikkat çekerek, "Önümüzdeki pazartesi Salı günlerine dikkat edelim. Aşırı yağışlar su baskınlarına ve taşkınlara neden olabilir. Önümüzdeki dört gün sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise "Bu günlerde garip hava olayları yaşanabilir..." uyarısı yaptı.





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara