Son dakika... Uzay yolculuğu yarına ertelendi

SpaceX'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ek süre, ekiplerin araçta lansman öncesi kontrolleri ve veri analizini tamamlamasına olanak tanıyacak." ifadelerine yer verildi.

Now targeting Thursday, January 18 for launch of the Ax-3 mission to the @space_station. The additional time allows teams to complete pre-launch checkouts and data analysis on the vehicle → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/ZL8664RN7D