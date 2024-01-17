Son dakika... Uzay yolculuğu yarına ertelendi

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SpaceX'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ek süre, ekiplerin araçta lansman öncesi kontrolleri ve veri analizini tamamlamasına olanak tanıyacak." ifadelerine yer verildi.

Now targeting Thursday, January 18 for launch of the Ax-3 mission to the @space_station. The additional time allows teams to complete pre-launch checkouts and data analysis on the vehicle → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/ZL8664RN7D — SpaceX (@SpaceX) January 17, 2024

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatmanın ertelenmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi.



Hedeflenen fırlatma zamanı:

19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)



Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.



Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla… https://t.co/TxKmFAHeFp — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 17, 2024

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy:

Spacex, B planı opsiyonunu da açıklamıştı. Açıklamada, "Fırlatma, 18 Ocak'ta da yapılabilir." denmişti. Bu tür fırlatmalarda yüzde 1 bile risk alınmıyor. Dolayısıyla tam olarak net bir bilgi verilmedi ancak yarın fırlatmanın gerçekleşmesi bekleniyor.