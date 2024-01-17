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Son dakika... Uzay yolculuğu yarına ertelendi

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#Alper Gezeravcı#Uzay Yolculuğu#İlk Türk Astronot
Son dakika... Uzay yolculuğu yarına ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 19:37

Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 uzay görevi ertelendi. Fırlatma yarın gece (19 Ocak) 00:49'da gerçekleştirilecek.

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SpaceX'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ek süre, ekiplerin araçta lansman öncesi kontrolleri ve veri analizini tamamlamasına olanak tanıyacak." ifadelerine yer verildi.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatmanın ertelenmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy:

Spacex, B planı opsiyonunu da açıklamıştı. Açıklamada, "Fırlatma, 18 Ocak'ta da yapılabilir." denmişti. Bu tür fırlatmalarda yüzde 1 bile risk alınmıyor. Dolayısıyla tam olarak net bir bilgi verilmedi ancak yarın fırlatmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

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#Alper Gezeravcı#Uzay Yolculuğu#İlk Türk Astronot

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