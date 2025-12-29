×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Uyuşturucu soruşturması! Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Soruşturması#Veyis Ateş#Taner Çağlı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 18:31

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Mustafa Karataş hakkında ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Soruşturması#Veyis Ateş#Taner Çağlı

BAKMADAN GEÇME!