Gündem Haberleri

Son dakika... Uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: Miss Turkey 2016 güzeli ve Veyis Ateş gözaltına alındı

Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 11:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve Rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı. Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında ise Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları yeni dalgalarla devam ediyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda son olarak rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca yine bugün düzenlenen operasyonlarda  Veyis Ateş ve Taner Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'un "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

