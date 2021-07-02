Son dakika: Usta sinema oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi.

Kartal Tibet'in ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından "Sinema ve tiyatro tarihimize unutulmaz izler bırakan usta oyuncu, yönetmen ve senarsit #KartalTibet’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." mesajı yayınladı.

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabında "Türk sinemasının usta oyuncusu Kartal Tibet’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler sinema tarihimizde derin izler ve güzel hatıralar bıraktı. Mekanı cennet olsun." mesajına yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter sayfasına "Sinemamızın bir devini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. #KartalTibet’e Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." notunu düştü.

SANAT DÜNYASI YASTA

Acı haber sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar...

Zafer Algöz: Kartal Tibet’i kaybettik..Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun.Başımız sağ olsun.

Ata Benli: Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar’ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Armağan Çağlayan: Altar'ın oğlu Tarkan.... Güle güle Kartal Tibet... Yattığınız yer incitmesin... #KartalTibet

Hilal Özdemir: Bir yıldız daha kaydı..

Ahmet Kural: Mekanın cennet olsun #KartalTibet

Simge Fıstıkoğlu: Türk Sineması'nın usta oyuncularından, yönetmen ve senarist #KartalTibet vefat etmiş. Sevenlerine ve ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi.

Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ı sinemada canlandırdı. "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın efsaneleri arasında girdi.

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal'ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk Sineması'na 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlendi.

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