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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Üsküdar'da kız kulesi karşısında bulunan 2 büfe yıkıldı! Hareketli anlar...

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Üsküdar'da Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belge göstermeden yıkılacağını söyleyerek tepki gösterdi.

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  • Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
  • Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
  • Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
  • Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmaları başladı.

Son dakika haberler: Üsküdarda kız kulesi karşısında bulunan 2 büfe yıkıldı Hareketli anlar...

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