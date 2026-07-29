×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar Belediyesi#Sinem Dedetaş#Gözaltı
Son dakika... Üsküdar Belediyesine operasyon: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:23

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada-parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat sürecini koordine ettiği öne sürüldü. Açıklamada, Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL olan çok sayıda 'danışmanlık hizmeti' sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği belirtildi.

Son dakika... Üsküdar Belediyesine operasyon: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

Haberin Devamı

Soruşturmada ayrıca, müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı ve bazı ödemelerin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği iddia edildi. 

Gözden KaçmasınABD’yi düşündüren hamle: İran’ın yeni kozu Gelişmiş saldırı aracı ortaya çıktı, özellikleri endişe yarattıABD’yi düşündüren hamle: İran’ın yeni kozu! Gelişmiş saldırı aracı ortaya çıktı, özellikleri endişe yarattıHaberi görüntüle

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık, mevzuata aykırı iskan ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen bazı müteahhit firmalara, bağış protokolü imzalatılarak tadilat işlerinin üstlendirildiğinin de belirlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 11 farklı adrese 29 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Son dakika... Üsküdar Belediyesine operasyon: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

Haberin Devamı

BAŞKAN SİNEM DEDETAŞ DAHİL 6 GÖZALTI

Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Son dakika... Üsküdar Belediyesine operasyon: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

Gözden KaçmasınKimsenin beklemediği hamle: İran’ı ayağa kaldıran saldırı Savaşın rotası değişiyor muKimsenin beklemediği hamle: İran’ı ayağa kaldıran saldırı! Savaşın rotası değişiyor mu?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar Belediyesi#Sinem Dedetaş#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!