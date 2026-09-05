Son dakika... Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi ertelendi

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Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanı'yken tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye başkanvekilliği seçimi yapılmış, ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece oylamanın yenilenmesinin yolu açılmıştı. Bölge İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi'nin itirazını reddetti. Başkanvekilliği seçimi yenilenmesine karar verildi.
BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ 8 EYLÜL'E ERTELENDİ
Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10:00'da başlaması beklenen başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül'e ertelendi.