MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
GeriGündem Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ağrı'dan İzmir'e giden bir yolcu otobüsü Uşak-Ankara karayolu üzerinde yoldan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 33 kişi yaralandı.

5
  • Uşakta yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
  • Uşakta yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
  • Uşakta yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
  • Uşakta yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 33 kişi yaralandı.

: İlginizi Çekebilir

Otobüs şoförleri alarm veriyor Ölümüne yorgunlar... Tablo korkunç çözüm belli
Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar... Tablo korkunç çözüm belli

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi