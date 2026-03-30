Son dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım disipline sevk edildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 18:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili bir disiplin süreci işletilmesine karar verildiğini bildirdi.

CHP Sözcüsü Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasını, suçlamalar ve etik açısından incelediklerini bildirdi.

Emre, Yalım'ın kamuoyuna yansıyan görüntülerini tasvip etmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınması, 2 hukukçunun görevlendirilmesi, dosyaların incelenmesi ve tutuklama ya da tutuklamama yönünde hangi karar çıkarsa Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi, oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir."

Soru üzerine Zeynel Emre, "Yönetim olarak ilk etapta üyeliğin askıya alınmasına karar verdik. Gerekli belgeler, bilgileri gelince, ilgili kişi dinlendikten sonra disiplin işlemi yapılmasına karar verildi. Tutuklamaya yönelik bir karar çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Bütün bunları görüp en doğru kararı vereceğiz." dedi.

