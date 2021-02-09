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Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, "Urla açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Urla ilçesi açıklarında, saat 10.30'da 5,29 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.  

AFAD, Twitter hesabından "Geçmiş olsun İzmir. Urla açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

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