Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: 25 gözaltı kararı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
CNN TÜRK muhabiri Sinan Ağca, operasyonla ilgili şu bilgileri aktardı:
Geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonların ardı arkası kesilmedi. Bugün de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilere bir operasyon gerçekleştirildi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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