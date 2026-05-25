Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 10:50

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya'nın ifadesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmiş, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

SERENAY SARIKAYA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yurt dışından döndüğü belirlenen ve hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki ifadesinin ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

