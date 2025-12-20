×
Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 16:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan Ela Rümeysa Cebeci ek ifade için adliyeye getirildi.

Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, oyuncu Ezgi Eyyüboğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakıldığı uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, oyuncu Ezgi Eyyüboğlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız ve Eyyüboğlu işlemlerin ardından getirildikleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aynı soruşturma kapsamında, Gökmen Kadir Şeynova, Fatih Garipoğlu, Mert Alaş hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin evinde arama yapıldı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ EK İFADE İÇİN ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. Cebeci ek ifade için bugün adliyeye getirildi.

