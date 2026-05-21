Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek, Mabel Matiz...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 08:44

İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 zanlıdan 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerince yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkeye deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktardaki kokainin karaya inmeden ele geçirildiği, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerlerinin tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısının tutuklandığı, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulduğu belirtildi.

Uyuşturucu madde ticaretini ve imalatını yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik başka bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, bu isimler hakkında gözaltı kararı alındı: 

1. Serenay Sarıkaya,
2. Mabel Matiz (Fatih Karaca),
3. Feyza Civelek,
4. Volkan Bahçekapılı,
5. Onur Tuna,
6. Osman Haktan Canevi,
7. Aslıhan Turanlı,
8. Kübra İmren Siyahdemir,
9. Mehmet Rahşan,
10. Cansu Tekin,
11. Özgür Deniz Cellat,
12. Tarık Tunca Bakır,
13. Aycan Yağcı,
14. Tuğçe Postoğlu 
15. Eda Dora

