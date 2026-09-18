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Son dakika... Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli, Sefo ve Nilperi Şahinkaya dahil 18 gözaltı kararı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Aras Bulut İynemli#Sefo
Son dakika... Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli, Sefo ve Nilperi Şahinkaya dahil 18 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 08:10

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda 18 gözaltı kararı verildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi. Çalışmalar kapsamında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Şarkıcı Sefo (Seyfullah Sağır) dahil 18 ünlü isme gözaltı kararı verildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı’nın bulunduğu öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bugün 18 şüpheli için gözaltına alınmaları, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Aras Bulut İynemli#Sefo

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