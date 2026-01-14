×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Karan#Uyuşturucu#Soruşturma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 20:14

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Öte yandan soruşturması kapsamında saç ve kan testi alınan 15 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.

Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

15 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada "25 ve 26 Aralık 2025 tarihinde örnek alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 20 şahıstan alınan kan ve saç numunelerine ait analizler tamamlanmış olup Analizlere ait raporlar 14 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir." denildi.

Açıklamada, saçından ve kanından örnek alınan 20 kişiden 5'inin sonuçlarının negatif çıktığı, 15'inin ise saç testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Uyuşturucu testi negatif çıkan isimler şöyle: Semavi Siverek, Halime Göçmen, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur ve İhsan Aygün.

Uyuşturucu testi saçta pozitif çıkanlar isimler ise şöyle: Hamdi Burak Beşer, Melisa Fidan Çalışkan, Melisa Şahin, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt.

