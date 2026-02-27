×
Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgülü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Edis’in test verdiği öğrenildi.

