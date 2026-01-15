Son dakika... Uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, şu bilgileri aktardı:

"Birinci dalgadan itibaren gözaltına alınan tüm isimlerin verdiği ifadeler, dijital incelemeler veriler sonucunda soruşturmanın bambaşka bir yere evrildiğini söyleyebiliriz.



Yeni ifadelerden biri Rabia Karaca'dan. 7. dalgada tutuklanmıştı. Çok detaylı bir ifade verdi. Kendisine çok sayıda fotoğraf gösterildi. Rabia Karaca bu isimlerin tek tek kim olduğunu söyledi. Bu isimlerden biri de voleybolcu Derya Çayırgan'dı.



13 şüpheli şu anda gözaltında. Operasyon Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi diye bir bilgi var elimizde."