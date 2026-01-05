Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı! İşte gözaltına alınan isimler

Haberin Devamı

Oyuncu Doğukan Güngör, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Haklarında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', ' bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ında bulunduğu 23 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN LİSTESİ

Operasyonda, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli gözaltına alındı.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, operasyona ilişkin ayrıntıları şu sözlerle paylaştı:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu gerçekleşti. 23 isim gözaltında şu anda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 ilde gerçekleştirildi operasyonlar. İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla bu iller. Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, kişiyi fuhşa teşvik etmek, bunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık ve yer temin etmek gibi suçlamalar söz konusu. Toplamda 26 şüpheli için baskınlar gerçekleştirildi, 2 kişinin yurt dışında 1 kişinin de cezaevinde olduğuna yönelik tespitler var.