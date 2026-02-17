×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu gözaltında

Güncelleme Tarihi:

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 08:52

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

ÜNLÜ İSİMLER VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun arasında olduğu 17 isim gözaltın alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilere yönelik arama işlemleri devam ediyor.

GÖZALTIN ALINAN İSİMLER ŞÖYLE;

1.Hakan Tunçelli

2.Sırrı Murat Dalkılıç

3.Rıza Kaan Tangöze 

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk

9.Murathan Kurt

10.Nailcan Kurt

11.Alihan Taşkın

12.Tolga Sezgin

13.Ramazan Bayar

14.Aygün Aydın

15.Buse Görkem Narcı

16.İsmail Hacıoğlu

17.Furkan Koçan

TANGÖZE VE HACIOĞLU’DAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kaan Tangöze’nin evinde yapılan aramada 17,6 gram Marihuana ele geçirildi. İsmail Hacıoğlu’ndan ise daralı 33 gram gelen Marihuana ele geçirildi. 17 şüpheliden toplamda 52,46 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

#Uyuşturucu Operasyonu#Murat Dalkılıç#Kaan Tangöze

