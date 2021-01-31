MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
GeriGündem Son dakika! Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 31.01.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Son dakika! Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... 2 yıldan bu yana akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından usta oyuncusunun ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi. Atilla Pekdemir'in vefat haberini alan sevenleri yasa boğuldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Son dakika Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle