Son dakika! Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 2 yıldan bu yana akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından usta oyuncusunun ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi. Atilla Pekdemir'in vefat haberini alan sevenleri yasa boğuldu.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) January 31, 2021
Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/NtWH8aFb2N
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