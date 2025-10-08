Son dakika... Ünlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonu! Aralarında İrem Derici, Demet Evgar ve Hadise de var... Kan örnekleri alınacak

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER

İfadesi ve kan örnekleri alınacak ünlü isimler şöyle:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.

"BİR TEKNİK TAKİPTE İSİMLERİ GEÇMİŞ OLABİLİR"

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, canlı yayında soruşturmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucuya yönelik bir soruşturma. 19 ünlü ismin sadece ifadeleri alınacak ve kan örnekleri alınacak. Gözaltı değil. Savcılık gözaltı işlemi değil diyor. Herkesin aklındaki soru şu; Niye 19 isim ve bunlar niye durup dururken bu isimlere ifade alım işlemleri yapılıyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir uyuşturucu soruşturması olduğunu anlıyoruz. Mutlaka isimleri bir soruşturmada geçmiştir. Bu nasıl geçmiştir. Ya torbacılara yönelik bir operasyon olmuştur. Onların ifadelerinde geçmiştir. Ya da yine uyuşturucu çetesine bir operasyon düzenlenmiştir. O operasyonda teknik takip de bu isimlerin bir şekilde adı geçmiştir. Dolayısıyla bir şekilde savcılıkta bir kanaat oluşturmuştur ve bu işlemi yapmışlar. Altını çizmekte fayda var savcılık diyor ki; bu bir gözaltı işlemi değil. 19 ismin kan örnekleri alınıyor. Uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları araştırılacak. "

İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer konuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz.

Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."