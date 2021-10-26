Son dakika... Üniversiteye girişte yeni dönem! Bu bölümlerde puan şartı artırılacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kilit isimden şok açıklamalar Tam bir ay önce...Kilit isimden şok açıklamalar! Tam bir ay önce...#Alec Baldwin
Uzmanlar değerlendirdi: Altın dönemUzmanlar değerlendirdi: Altın dönem!#Altın Fiyatları
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
Son dakika... CHP, tezkereye hayır diyecekSon dakika... CHP, tezkereye 'hayır' diyecek#CHP
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Süper aşı hamlesiDünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Dikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmazDikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı? İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz#İçişleri Bakanı
Üniversiteye girişte yeni dönem Resmi Gazetede yayımlandı: Puan şartı artırıldıÜniversiteye girişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Puan şartı artırıldı#Üniversite
Ünlülerin hocası cinayetinde yeni gelişme Sanıktan şaşırtan sözlerÜnlülerin hocası cinayetinde yeni gelişme! Sanıktan şaşırtan sözler#Salih Memişoğlu
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
Özcan Denizden tartışma yaratacak sözlerÖzcan Deniz'den tartışma yaratacak sözler#Özcan Deniz
Trump ailesinden görülmemiş intikam Silahlar öldürmez Alec Baldwin öldürürTrump ailesinden görülmemiş intikam 'Silahlar öldürmez Alec Baldwin öldürür'#Alec Baldwin
Artık yalnız gezemeyecekArtık yalnız gezemeyecek#Kraliçe 2. Elizabeth
Bu kış nasıl geçecek Uzmanlar o tarihe dikkat çektiBu kış nasıl geçecek? Uzmanlar o tarihe dikkat çekti#Hava Durumu
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Üniversiteye girişte yeni dönem! Bu bölümlerde puan şartı artırılacak

#Üniversite#YÖK#Eğitim
Son dakika... Üniversiteye girişte yeni dönem Bu bölümlerde puan şartı artırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecek.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında yükseköğretim sistemindeki yeni hedeflere yer verildi.

Yükseköğretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla belirlenen hedefler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak Japonya'da dile getirdiği ve daha sonra 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda yer alan kadın üniversitelerine ilişkin yeni hedefler de yer aldı.

Buna göre, Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler arasında, kız öğrencilerin ülkede farklı derecelerde yükseköğretime katılımlarının değerlendirilmesi, sorun bulunan alanların saptanarak buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi yer alıyor. Yeni programda, kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılacağı da vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylar

İlgili Haber:Milli Eğitim Bakanlığı duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar

Öte yandan, dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 itibarıyla en az 2 üniversitenin ilk 100'e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500'e girmesi sağlanacak.

Haberin Devamı

Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak üzere, belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli olan üniversiteler için nesnel ölçütlere dayalı olarak performans kriterleri belirlenecek.

Öncelikli sektörler başta olmak üzere, plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacak.

KONTENJANLAR BELİRLENİRKEN ARZ-TALEP DENGESİNE BAKILACAK

Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek.

BARAJ PUANLARINA İLİŞKİN YENİ HEDEF

Programda, YÖK ve üniversitelerin çalışmasıyla üniversiteye girişte baraj puanlarına ilişkin de yeni bir hedefe yer verildi. Buna göre, mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecek. Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

YÖK bünyesinde üniversitelerin verilerini düzenli olarak takip eden, raporlayan ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşan mevcut izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin tanımlanan kriterler iyileştirilecek, veri bütünlüğü sağlanacak.

Haberin Devamı

YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2023-2027) çalışmalarına devam edilecek. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacak. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmak için kabul ve başvuru kriterleri konusunda çalışma yapılacak.

Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkanları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacak.

İlgili Haberler:

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli varAşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversite#YÖK#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!