Son dakika... YÖK Başkanı Özvar üniversitelerle ilgili kararları duyurdu! Nisan ayında hibrit eğitim mesajı

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İşte Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Depremzede vatandaşlara yardımlarından dolayı gençlerimizle gurur duyuyoruz. Öğretim elemanlarımız, sağlık personelimize de şükranlarımı sunuyorum.

Deprem bölgesinde ikametgahı olan veya eğitim alan 627 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Bölgedeki 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personelimiz bulunmaktadır.

Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak tüm üniversite yönetimleriyle doğrudan temas ettik.

Bütün çabamız eğitim öğretim alanında normalleşmenin en kısa sürede tamamlanması.

Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin üniversite personeli bulunmakta.

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Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı, idari çalışanı olan bütün üniversitelerimiz etkiledi. Tüm illerde binalarımız kullanılabilir durumdadır. Kampüslerimiz depremzedeler için barınma ve yemek önemli rol aldı. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz çok büyük katkısı olacaktır.

HİBRİT EĞİTİM MESAJI

2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.

Aldığımız kararların bir kısmı uzaktan eğitimle olacak. 20.02.2023 tarihi ile başlatılacak. Her bir diploma programı uzaktan eğitim dikkate alınarak çevrim içi- çevrim dışı yöntemlerini kullanmaları.

Depremin etkilediği illerde bir kısım üniversiteleri çözümünde ortak çalışmalar yapmak üzere eşleşmeler yapılacak. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.

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Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi.

"DONDURULAN KAYITLAR AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNDEN DÜŞÜLMEYECEK"

Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.

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6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek.